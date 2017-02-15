Унаи Эмери: "У "ПСЖ" получилось сделать шоу для болельщиков"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0) отметил, что перед его командой стояла задача не пропустить гол в свои ворота. По словам наставника, он рад, что получилось не только это, а еще и сделать шоу для болельщиков.

- Первая задача, которая стояла перед командой на этот матч, - выиграть и не пропустить в свои ворота, - приводит L'Equipe слова Эмери. - Кроме того, нам надо было быть осторожнее после того, как карточку получил Рабьо. Потом можно было играть так, чтобы сделать шоу для болельщиков. Думаю, нам это удалось.

Но "Барселона" на "Камп Ноу" очень сильна. Для них игра еще не окончена. Мы должны выйти на ответный матч с мыслью, что первый закончили со счетом 0:0. И все же я рад, что мы провели игру на высоком уровне и показали сильный командный дух.