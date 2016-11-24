12:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "ПСЖ" важно выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери доволен игрой своей команды в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Арсеналом" (2:2). По его словам, парижане заслужили сыграть вничью.

- Очень важно выйти из такой группы с первого места, - приводит L’Equipe слова Эмери. - Мы заслуженно находимся на этой позиции. Также мы заслужили ничью в матче с "Арсеналом", который стал для нас хорошей проверкой. Я рад этому, потому что не знал, какой будет реакция команды. "ПСЖ" проделал хорошую работу и сумел оказать давление на "канониров", которые любят контролировать мяч.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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