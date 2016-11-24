Унаи Эмери: "ПСЖ" важно выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери доволен игрой своей команды в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Арсеналом" (2:2). По его словам, парижане заслужили сыграть вничью.

- Очень важно выйти из такой группы с первого места, - приводит L’Equipe слова Эмери. - Мы заслуженно находимся на этой позиции. Также мы заслужили ничью в матче с "Арсеналом", который стал для нас хорошей проверкой. Я рад этому, потому что не знал, какой будет реакция команды. "ПСЖ" проделал хорошую работу и сумел оказать давление на "канониров", которые любят контролировать мяч.