00:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "ПСЖ" придется мириться с доминированием "Барселоны"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что его подопечным не стоит расслабляться, несмотря на разгромную победу в первой встрече (4:0).

– Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с доминированием соперника, бросать ему вызов на бой, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. – Нам необходимо побежать в индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять преимущество, добытое в Париже.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzhfedorov94

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

01:45

Slim Taller

Да пусть они себе доминируют поперёк поля хоть весь матч.

01:17

Ramsey.

Походу будет автобус

01:02

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