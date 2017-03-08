Унаи Эмери: "ПСЖ" придется мириться с доминированием "Барселоны"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что его подопечным не стоит расслабляться, несмотря на разгромную победу в первой встрече (4:0).

– Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с доминированием соперника, бросать ему вызов на бой, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. – Нам необходимо побежать в индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять преимущество, добытое в Париже.