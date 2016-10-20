08:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "ПСЖ" постарается стать еще лучше в ближайшие недели"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Базелем" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил сложность поединка. Также он надеется, что его команда станет играть лучше в будущем.

- У нас было много уважения к "Базелю", и соперник показал, что может быть опасен, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - В первой половине нам было сложно, поэтому минимальное преимущество к перерыву было хорошим результатом. Во втором тайме "ПСЖ" сыграл намного лучше, создал много моментов и дважды забил. Тем не менее, постараемся стать еще лучше в ближайшие недели. Впереди у нас еще один большой матч - в воскресенье играем с "Марселем".

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