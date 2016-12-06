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Унаи Эмери: "ПСЖ" нужно забыть игру с "Монпелье" и думать о хорошем перед матчем с "Лудогорцем"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери считает, что его команде не стоит думать о поражении от "Монпелье" (0:3) перед встречей 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лудогорца". Также он отметил важность полузащитника Анхеля Ди Марии. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Игра с "Монпелье" негативно сказалась на уверенности команды, но мы должны забыть об этом и помнить про то, что мы сделали задолго до этого, – цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. – Это был очень важный матч, но мы должны сосредоточиться на положительных моментах и сосредоточиться на игре с "Лудогорцем". Что касается выбора стартового состава, то я буду брать в расчет их игру перед матчем с "Монпелье". Анхель Ди Мария является важным игроком для нас. Он сыграл несколько хороших игр, но он может сделать больше. Каждый должен помочь ему, чтобы добавить ему уверенности.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Лудогорец"

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