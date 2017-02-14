08:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "ПСЖ" не считает себя слабее кого бы то ни было"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" подчеркнул, что многое в этом противостоянии решат детали. По его словам, парижанам предстоит сыграть с одной из лучших команд в мире.

- Противостояние обещает быть хорошим и увлекательным, приводит пресс-служба УЕФА слова Эмери. - Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет единоборства.

Встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы и хотим использовать этот шанс. Игроки в высшей степени мотивированы. Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю - и свою собственную, и историю "Пари Сен-Жермен".

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