Унаи Эмери: "ПСЖ" хотел выиграть у "Баварии", чтобы возглавить таблицу"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Баварией" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда проделала очень большую работу. Также он рад, что парижане возглавили группу.

- Сегодня мы набрали 3 очка, это хорошо, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Мы хотели выиграть, чтобы возглавить таблицу, это сделано. Очень важно, что наши фанаты наслаждались этим вечером. Смогли тактично адаптироваться к тому, что предложили "Баварии", которая играла высоко против нас. Наши 3 полузащитника проделали большую работу, и очевидно, что наше трио нападения реализовало большую часть атак, воспользовалось пробелами.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"