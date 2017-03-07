Унаи Эмери: "По-прежнему считаю "Барселону" великой командой"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" высоко оценил класс соперника, несмотря на разгромную победу его команды в первой встрече (4:0). Специалист отметил, что с уважением относится к каталонскому клубу.

– Вне зависимости от того, какую игровую схему сейчас использует "Барселона", я по-прежнему считаю ее великой командой с обилием совершенно особенных футболистов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. – Запас вариантов тактических схем у "Барсы" богатейший, и при этом ей вовсе не нужно делать замены. Именно это мы видели в первом матче.

Кроме того, любой соперник "Барселоны" должен быть готов к тому, что способны показывать ее футболисты в плане индивидуальной игры. Наша моральная готовность должна быть на высоте. Мои футболисты должны трудиться изо всех сил в каждом единоборстве. Затем надо заставлять работать и наших соперников.

За время своей карьеры я четко осознал, что всегда надо относиться к сопернику с уважением. Этой же мыслью я делюсь со своими подопечными. Мы уверены в себе, но в то же время надо возродить в себе чувство огромного уважения к "Барселоне". Мы встречаемся с великой командой на ее легендарном стадионе. Нам дается возможность сыграть здесь и показать, из какого теста мы сделаны.