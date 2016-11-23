Унаи Эмери: "Оптимистично настроен перед игрой с "Арсеналом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери надеется, что его команде удастся занять первое место в группе Лиги чемпионов. Сегодня парижанам предстоит сыграть с "Арсеналом".

- "ПСЖ" напряженно работал и наблюдал за "Арсеналом", изучал их игру против "Манчестер Юнайтед", - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - На поле я хочу видеть команду с характером и футболистов, которые играют в полную силу. Все игроки мотивированы и должны показать это. Хочу увидеть большую производительность. Но мы хорошо подготовлены, и я настроен оптимистично. Прежде всего для "ПСЖ" было важно выйти в плей-офф. Теперь же мы хотим закончить групповой турнир на первом месте. Это важно для меня и команды. Наши последние результаты были очень положительными.

Премьер-лига является большим чемпионатом, конечно, но каждая команда в Лиге чемпионов хороша. Каждый коллектив конкурентоспособен. В Англии есть много больших матчей, но и у "ПСЖ" есть большие игры на протяжении сезона, которые помогают нам подготовиться к ЛЧ.