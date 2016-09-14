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Унаи Эмери: "Ничья с "Арсеналом" – не лучший результат, но игрой "ПСЖ" я доволен"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Арсеналом" (1:1) отметил, что ничейный результат не является положительным для парижан на домашнем стадионе. Вместе с тем, испанский специалист выразил удовлетворение игрой своих подопечных.

– Ничья с "Арсеналом" – не лучший результат для нас, – приводит beIn Sports слова Эмери. – Но я доволен. Команда играла именно так, как я хотел и создала около семи голевых моментов. Кавани? Я полностью в нем уверен. Если будем играть так же, то обязательно победим в предстоящих матчах.

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