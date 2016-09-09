Унаи Эмери: "Люблю грезить наяву"

Главный тренер "ПСЖ"​ Унаи Эмери признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов со своей новой командой. В прошлом сезоне "Севилья" под руководством испанского специалиста одержала победу в Лиге Европы.

- Выиграть Лигу чемпионов сразу после Лиги Европы? Люблю грезить наяву, - цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. - Люблю оставлять ум открытым для красивых вещей. Как я говорю футболистам, в самую первую очередь ты должен любить футбол. Более того, ты должен пылать страстью к тому, чем занимаешься. Когда утром встаешь с постели, то должен быть благодарен, что у тебя есть возможность заниматься любимым делом и одаривать людей счастьем.

Это важнее всего. При этом в нашей профессии можно выигрывать трофеи. Не только личные, но и с клубом, а это значит, что у болельщиков появляется нечто осязаемое, чем можно насладиться. Только добиться этого не так и просто, ведь остальные стремятся к тому же.

Так что это тяжелый труд, но если тебе это нравится, и ты испытываешь страсть к своему делу, то у тебя выше шанс найти нужную формулу. Переживаемая тобой радость не измеряется преодоленным расстоянием или призами, она ценна именно как путешествие. Надо любить тренироваться, забивать на тренировках, заниматься с полной отдачей, улучшать свою физическую готовность и биться с соперниками.

Вызов надо бросать и самому себе, соперничать с одноклубниками, чтобы росла вся команда. После этого вы выходите на поединок с оппонентом и пытаетесь одолеть его. Когда ты берешь верх над соперником, приближаясь к максимуму своих способностей, то испытываешь невероятное удовлетворение. Все это мои мечты.