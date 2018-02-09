21:48 | Футбол — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "Криштиану Роналду - эталон командного игрока"

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Главный тренер "ПСЖ"  Унаи Эмери отметил, что не боится соперничества с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, у парижан есть свои великие игроки в составе.

– "Реал" – самый великий клуб в мире, если считать титулы, – цитирует AS Эмери. – В составе мадридцев есть великолепные футболисты. Криштиану Роналду – эталон командного игрока, в больших матчах он проявляет себя ярче всего. У них есть свои лидеры, у нас – свои.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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kostyauuvarov

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22:39

vasilyemarov

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22:28

kaduly

Он просто имел ввиду ,что вся команда играет на Кристинку

22:13

Flamenco

Дзюба был прав!

22:03