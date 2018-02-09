Унаи Эмери: "Криштиану Роналду - эталон командного игрока"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что не боится соперничества с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, у парижан есть свои великие игроки в составе.

– "Реал" – самый великий клуб в мире, если считать титулы, – цитирует AS Эмери. – В составе мадридцев есть великолепные футболисты. Криштиану Роналду – эталон командного игрока, в больших матчах он проявляет себя ярче всего. У них есть свои лидеры, у нас – свои.