Унаи Эмери: "Криштиану Роналду - эталон командного игрока"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что не боится соперничества с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, у парижан есть свои великие игроки в составе.
– "Реал" – самый великий клуб в мире, если считать титулы, – цитирует AS Эмери. – В составе мадридцев есть великолепные футболисты. Криштиану Роналду – эталон командного игрока, в больших матчах он проявляет себя ярче всего. У них есть свои лидеры, у нас – свои.
kostyauuvarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
22:39
vasilyemarov
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22:28
kaduly
Он просто имел ввиду ,что вся команда играет на Кристинку
22:13
Flamenco
Дзюба был прав!
22:03