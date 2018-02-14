09:47 | Футбол — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "К "Реалу" "ПСЖ" готов лучше, чем к "Барселоне" в прошлом году"


Главный тренер "ПСЖ"  Унаи Эмери отметил, что не вспоминает про прошлогоднее поражение от "Барселоны" со счетом 1:6 на выезде. В этом году в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встречаются с "Реалом".

– Я живу настоящим моментом, – цитирует AFP Эмери. – Мы очень уважаем соперника, но и в себе уверены. Те игры с "Барселоной" дали нам дополнительный опыт. Мы не обсуждали произошедшее тогда, но все прекрасно все понимают. Думаю, на этот раз мы лучше готовы.

Матч "Реал" – "ПСЖ" состоится сегодня, 14 февраля, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!