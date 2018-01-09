Унаи Эмери: "К матчам с "ПСЖ" "Реал" будет в оптимальной форме. Уверен в этом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери призвал общественность не зацикливаться на неудачных результатах "Реала" в последних матчах. В шести последних играх чемпионата Испании "королевский клуб" одержал две победы, потерпев одно поражение и трижды сыграв вничью. После 18 туров отставание команды Зинедина Зидана от лидирующей "Барселоны" составляет 16 очков (у мадридцев 32 балла и матч в запасе).

Напомним, "ПСЖ" и "Реал" встретятся между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 14 февраля в Мадриде, ответный будет сыгран 6 марта в Париже.

- У всех команд во время сезона бывают непростые моменты, - цитирует As Эмери. - В данный момент это применимо к "Реалу". Но помните, что когда они разбили "Барселону" в Суперкубке Испании, все говорили, что каталонцев ждет сложный сезон, а "Реал" очень силен.

Мы будем играть против отличного "Реала". Я уверен в этом. Вернулся Гарет Бэйл - он является очень важным игроком для команды и добавляет ей сил. Мадридцы привыкли к большим событиям, а Зидан, у которого есть опыт игрока и тренера, внушает им спокойствие.