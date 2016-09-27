23:24 27 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "Игра с "Лудогорцем" важна для "ПСЖ", но не имеет особого значения"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери подчеркнул, что команда не испытывает давления перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лудогорцем". По его словам, эта встреча не является определяющей.

- "ПСЖ" с уважением относится к каждому сопернику, - приводит пресс-служба парижан слова Эмери. - "Лудогорец" одержал победу в матче с "Базелем". Каждая из команд в группе находится в одинаковых условиях. "ПСЖ" не испытывает давления и нацелен на победу. Завтрашняя игра важна для нас, но не имеет особого значения, потому что впереди будет еще четыре игры. Главное - быть первыми по итогам шести встреч.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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