Унаи Эмери: "Если Неймар улучшит свою игру в матче с "Реалом", то покажет всем, насколько он хорош"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери позитивно оценил игру нападающего команды Неймара после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Вместе с тем, наставник парижан считает, что в ответной игре бразилец может сыграть еще лучше.

- На мой взгляд, Неймар провел отличный матч, - цитирует Goal Эмери. - Он сделал многое, чтобы изменить динамику игры. Если он улучшит небольшие детали своей игры в ответной встрече, то покажет всем, насколько он хорош.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Неймар винит Эмери и некоторых партнеров по команде в поражении от "Реала".

Напомним, матч "ПСЖ" - "Реал" состоится 6 марта.

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