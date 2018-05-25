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Ультрас киевского ЦСКА - о стычке с болельщиками "Ливерпуля": "Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу"

26 мая 2018 года в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов. Фото AFP
26 мая 2018 года в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов. Фото AFP
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Ультрас киевского ЦСКА в своем Инстаграме прокомментировали избиение болельщиков "Ливерпуля" в столице Украины. Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".

 - Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу, - говорится в сообщении. -  Первые бритиши получают в районе "Олимпийского". Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев).

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Милославский48

Нет преград для долбо...в!

14:26

Contr

А слабО англам санкции ввести?))

14:09

SpaMan

Europe/Kiev

14:04

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ЦСКА?))) ну все теперь точно агенты Кремля)))

14:02

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