Ультрас киевского ЦСКА - о стычке с болельщиками "Ливерпуля": "Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу"

26 мая 2018 года в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов. Фото AFP

Ультрас киевского ЦСКА в своем Инстаграме прокомментировали избиение болельщиков "Ливерпуля" в столице Украины. Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу, - говорится в сообщении. - Первые бритиши получают в районе "Олимпийского". Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев).

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.