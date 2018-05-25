Ультрас киевского ЦСКА - о стычке с болельщиками "Ливерпуля": "Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу"

Ультрас киевского ЦСКА в своем Инстаграме прокомментировали избиение болельщиков "Ливерпуля" в столице Украины. Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".
- Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу, - говорится в сообщении. - Первые бритиши получают в районе "Олимпийского". Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев).
Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.
Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе Олимпийского. Акция от Trouble Company (ЦСКА , Киев). К слову залп кучей подручных предметов от гостей столицы, пару акционеров задержаны мусорами. За сегодня это первая информация такого рода. #hooligans #kiev #leaguechampions #liverpool #ultras #horses #kyiv #troublecompany #cska #troublemakers_ukraine
Милославский48
Нет преград для долбо...в!
14:26
Contr
А слабО англам санкции ввести?))
14:09
SpaMan
Europe/Kiev
14:04
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ЦСКА?))) ну все теперь точно агенты Кремля)))
14:02