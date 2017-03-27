09:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ули Хенесс: "Реал" не очень красиво попрощался с Анчелотти, поэтому у "Баварии" будет серьезный настрой"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс отметил, что у главного тренера команды Карло Анчелотти будет серьезный настрой на противостояние с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Итальянский специалист работал с мадридцами с 2013 по 2015 год, выиграв с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

– Карло знает игроков "Реала" вдоль и поперек, – цитирует AS Хенесса. – Кроме того, у него будет серьезный настрой на предстоящие матчи, потому что с ним в "Реале" попрощались не очень красиво. Анчелотти будет играть ключевую роль в этом противостоянии. Мы верим в нашу команду и главного тренера.

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