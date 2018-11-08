Ули Хенесс: "Мне жаль, что я задел своими словами Берната"

Президент "Баварии" Ули Хенесс признал, что зря открыто раскритиковал защитника Хуана Берната в прошлом сезоне после игр в Лиге чемпионов с "Севильей". Он заявил, что из-за ужасной игры испанца мюнхенцы чуть не вылетели из турнира. Летом Бернат перешел из "Баварии" в "ПСЖ" и забил в Лиге чемпионов в матче с "Наполи" (1:1).

– Я хотел бы повторить ту пресс-конференцию, чтобы избежать всего этого, этих слов, – цитирует AFP Хенесса. – Любые слова, сказанные мной, оборачиваются потом во вред мне же. Я очень сожалею, что задел Берната. Критика со стороны СМИ в мой адрес после этого была полностью оправдана.