Ули Хенесс: "Анчелотти удалось сделать из "Баварии" сплоченный организм"

Президент "Баварии" Ули Хенесс в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" высоко оценил вклад главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти в успех команды. Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 21.45 по московскому времени.

– Анчелотти – замечательный человек, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хенесса. – Работать с ним одно удовольствие. Ему удалось из техничной и тактически обученной команды, которой "Бавария" была всегда, сделать сплоченный организм. Мое сердце радовалось, когда я смотрел недавние матчи "Баварии". Это был вдохновенный и энергичный футбол.