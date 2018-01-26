Уле Гуннар Сульшер: "У меня всегда были проблемы с российскими фамилиями"

Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе ЦСКА признался, что его постоянно спрашивают о голе, забитом "Баварии" в финале Лиги чемпионов-1998/99. По словам норвежца, в тот момент он еще не понимал, всю значимость своего мяча.

– В России не один год спорят, как правильно произносить вашу фамилию.

– Сульшер. У меня всегда были проблемы с российскими фамилиями, так что я вас прекрасно понимаю.

– Вы знаете, что произошло в 1999 году?

– Да, ведь тогда "Мольде" единственный раз в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов и обыграл ЦСКА. Один из моих друзей, Магне Хосет. совершил тогда настоящий прорыв. Я играл вместе с ним, потом тренировал его. Он завершил карьеру неделю назад. Думаю, он хорошо помнит эту игру.

– Вы тогда уже играли за "Манчестер Юнайтед" и забили, пожалуй, один из самых драматичных голов в истории футбола. Для вас этот мяч в ворота "Баварии" – главное событие в карьере?

– В тот день это была просто игра, в которой я забил. Но сейчас я понимаю, как много он значил для истории "МЮ". Мы выиграли три трофея в год 90-летия Мэтта Басби. Сейчас я понимаю, что это было большим событием в истории футбола. Но тогда я просто выполнял свою работу.

– Как часто вам припоминают тот гол?

– Постоянно. Когда я встречаю людей, с которыми никогда не был знаком, они всегда упоминают об этом мяче. И я часто вижу его по телевизору. Но в любом случае, это приятное воспоминание.