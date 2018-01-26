Уле Гуннар Сульшер: "У меня всегда были проблемы с российскими фамилиями"

Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе ЦСКА признался, что его постоянно спрашивают о голе, забитом "Баварии" в финале Лиги чемпионов-1998/99. По словам норвежца, в тот момент он еще не понимал, всю значимость своего мяча.
– В России не один год спорят, как правильно произносить вашу фамилию.
– Сульшер. У меня всегда были проблемы с российскими фамилиями, так что я вас прекрасно понимаю.
– Вы знаете, что произошло в 1999 году?
– Да, ведь тогда "Мольде" единственный раз в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов и обыграл ЦСКА. Один из моих друзей, Магне Хосет. совершил тогда настоящий прорыв. Я играл вместе с ним, потом тренировал его. Он завершил карьеру неделю назад. Думаю, он хорошо помнит эту игру.
– Вы тогда уже играли за "Манчестер Юнайтед" и забили, пожалуй, один из самых драматичных голов в истории футбола. Для вас этот мяч в ворота "Баварии" – главное событие в карьере?
– В тот день это была просто игра, в которой я забил. Но сейчас я понимаю, как много он значил для истории "МЮ". Мы выиграли три трофея в год 90-летия Мэтта Басби. Сейчас я понимаю, что это было большим событием в истории футбола. Но тогда я просто выполнял свою работу.
– Как часто вам припоминают тот гол?
– Постоянно. Когда я встречаю людей, с которыми никогда не был знаком, они всегда упоминают об этом мяче. И я часто вижу его по телевизору. Но в любом случае, это приятное воспоминание.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ole-gunnar-solskjaer-v-futbolnom-menedzhere-vsegda-pokupal-v-komandu-akinfeeva/
grroznyi85
Геннадий Орлов: "У меня всегда были проблемы с иностранными фамилиями.")))
20:10
citramon
Это взаимно, уважаемый Сольскьяер)))
19:16
Andre_Saratov
Соглашусь с DJKrolik)
18:53
DJKrolik
Я так давно смотрю футбол, что могу себе позволить называть его Сольскьяер :)
18:46
баламошка
Ну дак убей себя.
18:41