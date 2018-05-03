Украинский журналист: "Не стоит переносить известные всем отношения на финал Лиги чемпионов"

Авторитетный украинский спортивный журналист Артем Франков негативно относится к решению украинских властей не пустить ряд российских корреспондентов на финал Лиги чемпионов в Киеве. Ранее появилась информация, что украинские власти могут принять санкции к части представителей российской прессы.

– Могу сказать, что тут нет никакого смысла что-то устраивать, – приводят "Известия" слова Франкова. – Наоборот, наша первоочередная цель – проявить гостеприимство, чтобы гости из России уехали оглушенные тем, как все хорошо на Украине. Не стоит переносить известные всем отношения на финал Лиги чемпионов.