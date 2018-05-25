Украинские фанаты атаковали болельщиков "Ливерпуля" в Киеве

В четверг вечером около двадцати футбольных хулиганов в Киеве атаковали ресторан, где обедали болельщики "Ливерпуля". Вместе с людьми пострадало заведение Rooster – оно располагается через дорогу от стадиона "Олимпийский", который 26 мая примет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом".

Нападавшие в масках пустили в ход стулья и посуду. Одного из них полиции удалось задержать – молодой человек был в майке группировки киевского ЦСКА​.

Атаке подверглись в основном возрастные болельщики "Ливерпуля" Как сказал 50-летний пострадавший Джейсон Фрост в интервью Daily Mirror, "мы просто обедали, и сюда приехали не за этим, а чтобы посмотреть футбол".

На месте атаки до ночи работали полицейские и силы Национальной гвардии. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

Пострадавший болельщик "Ливерпуля": "Я приехал в Киев посмотреть футбол, а не драться"