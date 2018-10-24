Угроза ампутации ноги пострадавшего в Риме болельщика ЦСКА не подтвердилась

Угроза ампутации ступни одному из 15 пострадавших российских болельщиков в результате обрушения эскалатора на станции метро "Респубблика" в Риме, не подтвердилась. Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

Ранее появилась информация, что россиянин, пострадавший на эскалаторе, может потерять ступню.

"Состояние большинства россиян удовлетворительное. Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице "Умберто I", у всех троих - двух мужчин и одной молодой женщины, все - граждане РФ - травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс. При этом риска ампутации стопы одному из пострадавших, о чем сообщалось ранее, нет", - цитирует ТАСС представителя посольства РФ в Италии.

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что болельщики прыгали на эскалаторе. Однако, на видеозаписи, размещенной в соцсетях одним из свидетелей происшествия, видно, что пассажиры метро вели себя спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.

"Стал свидетелем Апокалипсиса". Итальянские СМИ – о трагедии в римском метро