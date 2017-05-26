Уэйн Руни: "Тоттэнхэм" тоже вышел в Лигу чемпионов, но они не взяли трофей"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рад, что его команда стала победителем Лиги Европы, что позволит ей в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Форвард уверен, что манкунианцы добились большего успеха, чем "Тоттенхэм", который занял второе место в премьре-лиге.

- Всегда приятно завоевывать титулы. "Манчестер Юнайтед" хотел выйти в Лигу чемпионов, но приятнее, когда делаешь это и выигрываешь трофей, - приводит Manchester Evening News слова Руни. - Обратите внимание на "Тоттенхэм", который провел великолепный сезон. Они стали вторыми, но за это не дают кубок. Им нечего показать. А мы попали в Лигу чемпионов, выиграв два турнира.