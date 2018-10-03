Уэстон Маккенни: "Шальке" заслужил победу над "Локо"

Автор единственного мяча "Шальке" Уэстон Маккенни поделился мнением о победе над "Локомотивом" (2 в Лиге чемпионов.

- Всегда приятно забивать голы. Но они - плод работы всей команды. Я очень рад, что забил этот мяч в концовке, невероятные ощущения. В целом мы заслужили эту победу.

- У ваших ворот был спорный момент, арбитр не назначил пенальти. Что скажете?

- Арбитр сказал, что нарушения не было. А ВАР в ЛЧ пока нет. Что тут еще скажешь?

- Как оцените "Локомотив"?

- У соперника есть несколько классных игроков: Фернандеш, братья, Хеведес. Они любят играть в атаку, в один-два паса, вблизи чужой штрафной. Так что против "Локо" пришлось непросто. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)

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