23:14 3 октября | Футбол — Лига чемпионов

Уэстон Маккенни: "Может, в моменте с голом со стороны выглядел глупо"

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Автор победного гола в ворота "Локомотива", полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни после игры отметил, что в первом тайме матча группового турнира Лиги чемпионов соперник действовал очень хорошо. Американский хавбек забил победный для немецкой команды на 88-й минуте.

 - Защитники плотно играли со мной, в моменте с голом я бегал кругами, - сказал Маккенни. - Возможно, со стороны это выглядело глупо.

- Как можете охарактеризовать первый и второй таймы? Что тренер                                сказал в перерыве?

 - В первом тайме мы не до конца вошли в игру, недостаточно прессинговали соперника. После перерыва начали. В этом различие между таймами. Тренер сказал: "Выходите на поле и пресингуйте их!" Это сработало.

 - Евгений Коноплянка сказал, что в первом тайме "Локомотив" был похож на "Барселону". Что скажете?

 - (смеется) В первом тайме "Локомотив" был хорош. Сравнение с "Барселоной"? До перерыва они кружили у штрафной, они быстро играли в одно-два касания. У них хорошее взаимопонимание. Они не боялись играть так. Вот почему Коноплянка сравнил "Локо" с "Барселоной". (Андрей Михайлов)

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Локомотив - Шальке-04

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league

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