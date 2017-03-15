00:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Уэстли Морган: "Лестер" снова совершил чудо"

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Капитан "Лестера" Уэстли Морган после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей" (2:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи и выходом в четвертьфинал. Сам футболист стал автором первого гола в этой встрече.

– Просто невероятно, – приводит BBC слова Моргана. – Я просто не могу в это поверить. Мы новички в Лиге чемпионов – не ожидал, что пройдем так далеко. Возможно, это величайший момент в истории клуба. Не знаю, повторится ли это когда-нибудь, но сейчас мы сделали это. "Лестер" совершил чудо в очередной раз. Это фантастика.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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