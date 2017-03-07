Уэлбек опроверг информацию о травме

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек в своем "Твиттере" объяснил причины его вывода из стартового состава перед началом матча с "Баварией". Отметим, что вместо англичанина на поле вышел форвард Оливье Жиру, который отметился голевой передачей. "Арсенал" ведет 1:0 после первого тайма, мяч на счету Тео Уолкотта.
– Травмы нет, просто приболел в ненужный момент, – написал Уэлбек. – Я очень расстроен, что не могу сыграть сегодня.
No injury, no tweak, just ill at the wrong moment. Devastated I couldn't play tonight.– Danny Welbeck (@DannyWelbeck) 7 марта 2017 г.