23:42 7 марта | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Уэлбек опроверг информацию о травме

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Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек в своем "Твиттере" объяснил причины его вывода из стартового состава перед началом матча с "Баварией". Отметим, что вместо англичанина на поле вышел форвард Оливье Жиру, который отметился голевой передачей. "Арсенал" ведет 1:0 после первого тайма, мяч на счету Тео Уолкотта.

– Травмы нет, просто приболел в ненужный момент, – написал Уэлбек. – Я очень расстроен, что не могу сыграть сегодня.

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Материалы REN-TV

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