УЕФА ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских "Спартака" и "Ливерпуля"

УЕФА ждет дополнительные отчеты по матчу юношеских команд "Спартака" и "Ливерпуля" (2:1).

Ранее стало известно, что английский клуб пожаловался в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых в матче второго тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла во вторник в Москве.

- Мы ждем дополнительные отчеты по этому матчу, - приводит ТАСС сообщение УЕФА.

Напомним, что ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении основного состава "Спартака" по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) за пиротехнику, несогласованный баннер и речевки.

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