УЕФА ждет дополнительную информацию об инцидентах на матче ПАОК - "Спартак"

В УЕФА ответили на вопрос "СЭ" по поводу инцидентов на матче квалификации Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2). На данный момент ожидаются рапорты об этой игре.

– Наш дисциплинарный департамент пока ждет дополнительные рапорты об этом матче. Мы сможем проинформировать вас о происходящем, как только получим данные об открытии дисциплинарных дел в ближайшие дни. (Александр БОБРОВ)

Во время матча российские журналисты были атакованы греческими болельщиками. Кроме того, болельщики ПАОК вывесили баннер политического содержания и светили лазерной указкой полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу во время исполнения пенальти.

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