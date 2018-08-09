УЕФА запросил информацию у полиции по инциденту с российскими журналистами в Салониках

УЕФА запросил всю необходимую информацию у греческой полиции по инциденту, который произошел перед матчем 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком" (2:3). Встреча прошла в Солониках накануне.

"Делегат УЕФА был проинформирован об инциденте, он запросил необходимую информацию у полиции, которая в данном случае является независимой стороной. И я уверен, что она не подтвердит обвинения, которые нам предъявляют, - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА. - Подчеркнем, что для нас безопасность всегда являлась основным приоритетом. И даже после незначительных инцидентов мы проводим анализ и предъявляем к себе более высокие требования на следующих матчах".

По словам обозревателя "Спорт Экспресс" Дмитрия Зеленова, перед матчем он вместе с коллегами был атакован десятью фанатами ПАОК в охраняемой зоне. Он подчеркивал, что полиция и стюарды не стали задерживать нападавших, а задержали журналистов.

Ранее в сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов.

Также ПАОК сделал официальное заявление по поводу инцидента.

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