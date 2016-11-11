УЕФА запретил "Легии" продажу билетов на выездной матч с "Боруссией"

Дисциплинарная комиссия УЕФА наказала "Легию" за поведение ее болельщиков во время матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:5), сообщает официальный сайт организации. Польские фанаты не смогут посетить следующий выездной поединок команды против дортмундской "Боруссии" - продажа билетов для них закрыта.

Такое решение УЕФА принял из-за массовых беспорядков, которые устроили поклонники "Легии" на матче. Кроме того, к польским фанатам применен запрет на посещение выездных поединков с условным сроком на один год. Также клуб заплатит 80 тысяч евро штрафа.