14:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА запретил "Легии" продажу билетов на выездной матч с "Боруссией"

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Дисциплинарная комиссия УЕФА наказала "Легию" за поведение ее болельщиков во время матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:5), сообщает официальный сайт организации. Польские фанаты не смогут посетить следующий выездной поединок команды против дортмундской "Боруссии" - продажа билетов для них закрыта.

Такое решение УЕФА принял из-за массовых беспорядков, которые устроили поклонники "Легии" на матче. Кроме того, к польским фанатам применен запрет на посещение выездных поединков с условным сроком на один год. Также клуб заплатит 80 тысяч евро штрафа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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