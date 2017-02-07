УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским "Динамо" и "Бешикташем" 23 февраля

УЕФА вынесет дисциплинарное решение по матчу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Бешикташем" (6:0) 23 февраля, информирует телеканал Football24. Ранее сообщалось, что дело будет рассмотрено 2 февраля, однако слушание было перенесено. Напомним, в день матча произошли массовые стычки фанатов команд. "Динамо" могут наказать за беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны "Бешикташа" касаются беспорядков с участием фанатов, порчи имущества и бросания файеров.