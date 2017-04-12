УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

УЕФА рассматривает возможность усиления мер безопасности во время сегодняшних матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Поводом для этого послужила вчерашняя серия взрывов у автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии".

– Мы занимаемся пересмотром мер безопасности на матчах, которые пройдут в среду, – приводит AFP заявление УЕФА. – В случае необходимости эти меры будут усилены. У нас нет конкретной информации о возможных угрозах. Однако просим болельщиков быть внимательными и с пониманием отнестись к возможным проверкам для обеспечения безопасности.