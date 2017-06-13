УЕФА учредил новые награды

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов сезона. Как сообщает пресс-служба УЕФА, 24 августа в Монако названы лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий прошлого сезона в Лиге чемпионов, а на следующий день будет назван лучший игрок Лиги Европы. Также, как и раньше, будут вручаться ежегодные награды лучшему футболисту и футболистке Европы по версии УЕФА.

В жюри входят тренеры клубов, игравших в сезоне-2016/17 в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 известных спортивных журналистов из всех национальных ассоциаций УЕФА. Тренеры не могут голосовать за игрока из своей команды. Отметим, что от России в голосовании принимать участие будет представитель "СЭ".

Претендентов на четыре награды лучшим игрокам Лиги чемпионов и Лиги Европы назовут 4 августа. Тройки претендентов на награду лучшим футболистам и лучшей футболистке Европы будут обнародованы 15 августа после чемпионата Европы-2017 среди женщин.