УЕФА: Санкции коснутся только юношей "Спартака"

В ответ на запрос "СЭ" УЕФА подтвердил, что любые возможные санкции по дисциплинарному делу "Спартака", открытому в ответ на проявления болельщиками расизма в игре с юношами "Ливерпуля" (2:1), коснутся только юношеской команды красно-белых и ее матчей. Заседание контрольного, дисциплинарного и этического комитета УЕФА состоится 19 октября. (Александр БОБРОВ)

Напомним, что "Ливерпуль" после матча со "Спартаком" подал жалобу в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых.

УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче Юношеской лиги с "Ливерпулем"// Юрист: "Спартак" за расизм в Юношеской лиге УЕФА могут наказать матчем без зрителей"