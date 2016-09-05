УЕФА разрешил ЦСКА играть матчи Лиги чемпионов на новом стадионе

УЕФА разрешил ЦСКА проводить домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов на своем новом стадионе на Песчаной улице. ЦСКА попал в группу Е вместе с "Тоттенхэмом", "Байером" и "Монако". Первый матч группового турнира армейцы проведут против "Тоттенхэма" 27 сентября. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Накануне ЦСКА сыграл первый матч на новой арене. В товарищеской игре команда Слуцкого нанесла поражение московскому "Торпедо".