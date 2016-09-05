УЕФА разрешил ЦСКА играть матчи Лиги чемпионов на новом стадионе

УЕФА разрешил ЦСКА проводить домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов на своем новом стадионе на Песчаной улице. ЦСКА попал в группу Е вместе с "Тоттенхэмом", "Байером" и "Монако". Первый матч группового турнира армейцы проведут против "Тоттенхэма" 27 сентября. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Накануне ЦСКА сыграл первый матч на новой арене. В товарищеской игре команда Слуцкого нанесла поражение московскому "Торпедо".
баламошка
Адекватный Зритель_ Kairat Alimovich---- У них лимит. Не более 1 матча ЛЕ в три года. Теперь только в 2019 году Санта - Коломна приедет./////////////////////////////////////У нас будет проводится Межгалактический турнир "Космос 2016", бережём поле для матчей с зелёными человечками. С днищами с Земли нам играть уже неинтересно.
15:52
Адекватный Зритель_
Kairat Alimovich---- У них лимит. Не более 1 матча ЛЕ в три года. Теперь только в 2019 году Санта - Коломна приедет.
15:40
Kairat Alimovich
а почему на свином Открытие не проводят матчи Лиги Европы?) запретили чтоль?)
15:30
Разбанен досрочно
А у нас во дворе БЦ парковка(((. Вот бы тоже газон посадили и ворота поставили!... Все-таки ГВК умный мужик. жадный, но умный. Надо было еще под крышей стадика наделать фудкорты! А по краям прикрутить тарзанки. Вот тогда бы точно эксплуатировал по полной пятно земли.
15:23
ValeraK
Напиши, что там заправка для лунохода
14:55
vov9902
балабошка ты дебил
14:49
баламошка
Разрешили всё-таки? Жалко, конечно, но что поделаешь( Попробую ещё раз в ФИФА написать, что на этом стадионе изготавливают наркоту, химическое оружие, торгуют рабами, органами людей и дырявыми носками. Может зря в первых письмах акцентировал внимание на последнем преступлении.
14:41
blue-white!
УЕФА разрешил армейцам летать в космос с космодрома на Песчаной!)))
14:31