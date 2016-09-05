14:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА разрешил ЦСКА играть матчи Лиги чемпионов на новом стадионе

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УЕФА разрешил ЦСКА проводить домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов на своем новом стадионе на Песчаной улице. ЦСКА попал в группу Е вместе с "Тоттенхэмом", "Байером" и "Монако". Первый матч группового турнира армейцы проведут против "Тоттенхэма" 27 сентября. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

Накануне ЦСКА сыграл первый матч на новой арене. В товарищеской игре команда Слуцкого нанесла поражение московскому "Торпедо"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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баламошка

Адекватный Зритель_ Kairat Alimovich---- У них лимит. Не более 1 матча ЛЕ в три года. Теперь только в 2019 году Санта - Коломна приедет./////////////////////////////////////У нас будет проводится Межгалактический турнир "Космос 2016", бережём поле для матчей с зелёными человечками. С днищами с Земли нам играть уже неинтересно.

15:52

Адекватный Зритель_

Kairat Alimovich---- У них лимит. Не более 1 матча ЛЕ в три года. Теперь только в 2019 году Санта - Коломна приедет.

15:40

Kairat Alimovich

а почему на свином Открытие не проводят матчи Лиги Европы?) запретили чтоль?)

15:30

Разбанен досрочно

А у нас во дворе БЦ парковка(((. Вот бы тоже газон посадили и ворота поставили!... Все-таки ГВК умный мужик. жадный, но умный. Надо было еще под крышей стадика наделать фудкорты! А по краям прикрутить тарзанки. Вот тогда бы точно эксплуатировал по полной пятно земли.

15:23

ValeraK

Напиши, что там заправка для лунохода

14:55

vov9902

балабошка ты дебил

14:49

баламошка

Разрешили всё-таки? Жалко, конечно, но что поделаешь( Попробую ещё раз в ФИФА написать, что на этом стадионе изготавливают наркоту, химическое оружие, торгуют рабами, органами людей и дырявыми носками. Может зря в первых письмах акцентировал внимание на последнем преступлении.

14:41

blue-white!

УЕФА разрешил армейцам летать в космос с космодрома на Песчаной!)))

14:31

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