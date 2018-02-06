УЕФА рассмотрит дело игрока молодежки "Спартака" Миронова 22 февраля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит дисциплинарное дело в отношении игрока молодежной команды "Спартака" Леонида Миронова 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Организация открыла дело на Миронова по подозрению в расистском поведении во время матча Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2), который прошел 6 декабря.

Ранее сообщалось, что после встречи игрок "красных" Риан Брюстер сообщил главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов спартаковцев позволил себе высказывания расистского характера. После матча футболисты команды не стали обмениваться традиционными рукопожатиями.

За подобные нарушения предусматривает наказание дисквалификацией как минимум на 10 матчей, или на определенный период времени. Также на нарушившего регламент могут налагаться любые другие соответствующие санкции.

В нынешнем сезоне УЕФА уже наказывал "Спартак" за расистские кричалки болельщиков в адрес форварда "Ливерпуля" Бобби Адеканье. Стадион на домашнем матче со словенским "Марибором" 21 ноября был частично закрыт.

Во вторник "Спартак" сыграет в гостях с итальянским "Интером" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА.