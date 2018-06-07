УЕФА проведет ребрендинг Лиги чемпионов (фото)

УЕФА готовит ребрендинг Лиги чемпионов к следующему сезону, сообщает официальный сайт организации. В федерации решили придать бренду "новый, более яркий вид".

Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов. "Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов такими особенными, - говорится в сообщении. - Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы - такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов, обогатилась акцентными цветами - маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа".

Также были опубликованы фотографии нового бренда турнира. С сезона-2018/19 изменится регламент турнира - прямую путевку в Лигу чемпионов получат четыре представителя топ-4 стран в рейтинге УЕФА.