УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен

УЕФА запрещает болельщикам "Спартака" находиться на любой из трибун во время матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Севильи", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы УЕФА. Также отмечается, что для этого будут приняты все необходимые меры.

- Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион. - заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1) фанаты "Спартака" нарушили ряд пунктов дисциплинарного регламента УЕФА. А именно: использование на трибунах пиротехники, недозволенные кричалки, появление на трибунах запрещенного баннера, блокирование лестничных пролетов.