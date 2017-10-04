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14:05 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен

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УЕФА запрещает болельщикам "Спартака" находиться на любой из трибун во время матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Севильи", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы УЕФА. Также отмечается, что для этого будут приняты все необходимые меры.

- Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков "Спартака" на матче Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион. - заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1) фанаты "Спартака" нарушили ряд пунктов дисциплинарного регламента УЕФА. А именно: использование на трибунах пиротехники, недозволенные кричалки, появление на трибунах запрещенного баннера, блокирование лестничных пролетов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4615930

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

пусть Андалусия сначала отделится, а потом запрещает кому-то проходить на стадион.

14:14

crazysun78

можно и в цветах севильи, главное, с петардой.. ))

14:12