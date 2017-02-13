УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов

УЕФА показал мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги чемпионов, включая финал. Так как решающий матч турнира пройдет в Кардиффе, на мяч нанесен принт с изображением дракона – национального символа Уэльса. Впервые снаряд будет использован в играх 1/8 финала турнира между "Бенфикой" и "Боруссией" из Дортмунда, а также "ПСЖ" и "Барселоной", которые пройдут завтра.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.