УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов

УЕФА показал мяч, которым команды будут играть в плей-офф Лиги чемпионов, включая финал. Так как решающий матч турнира пройдет в Кардиффе, на мяч нанесен принт с изображением дракона – национального символа Уэльса. Впервые снаряд будет использован в играх 1/8 финала турнира между "Бенфикой" и "Боруссией" из Дортмунда, а также "ПСЖ" и "Барселоной", которые пройдут завтра.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 3 июня.
The #UCL is back this week! Retweet for a chance to win the new @adidasfootball UCL Finale Cardiff official match ball! ⚽ pic.twitter.com/B67Zp1Bzo7– Champions League (@ChampionsLeague) 13 февраля 2017 г.