УЕФА попросил ЦСКА провести тренировку перед матчем с "Монако" на стадионе "Октябрь"

Завтрашняя тренировка ЦСКА перед домашним матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Монако" по просьбе УЕФА перенесена с "Арены ЦСКА" на стадион "Октябрь" (Живописная, 21). В Европейском футбольном союзе опасаются за качество газона из-за холодной погоды в столице.

Время начала предматчевого занятия команды Леонида Слуцкого осталось прежним – 17.30. За час до этого красно-синие на "Арене ЦСКА" дадут пресс-конференцию.

"Монако" свою тренировку перед вторничной игрой проведет на "Арене ЦСКА".