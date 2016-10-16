20:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА попросил ЦСКА провести тренировку перед матчем с "Монако" на стадионе "Октябрь"

0
0
0
3

Завтрашняя тренировка ЦСКА перед домашним матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Монако" по просьбе УЕФА перенесена с "Арены ЦСКА" на стадион "Октябрь" (Живописная, 21). В Европейском футбольном союзе опасаются за качество газона из-за холодной погоды в столице.

Время начала предматчевого занятия команды Леонида Слуцкого осталось прежним – 17.30. За час до этого красно-синие на "Арене ЦСКА" дадут пресс-конференцию.

"Монако" свою тренировку перед вторничной игрой проведет на "Арене ЦСКА".

0
0
0
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

только построили, а уже играть нельзя.

22:17

Apriori-FCZ

На 1-2 ставьте - безошибочно.

21:41

А380726

А че эти уроды не послали ЦСКА тренироваться в Норильск? Вот какого хрена им хочется домотаться до фонарного столба :(

20:54

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ