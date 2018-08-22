УЕФА получил жалобу от РФС по нападению на журналистов в Греции

УЕФА получил жалобу от РФС по нападению на российских журналистов в Греции во время матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2). Представитель организации заявил, что дело в отношении данного инцидента пока не открыто.

- Мы можем подтвердить, что РФС подал жалобу на агрессию в ситуации с российским журналистом на матче ПАОК - "Спартак", который был проведен 8 августа в Греции, - цитирует РИА Новости представителя УЕФА. - Дисциплинарный инспектор будет оценивать такую жалобу в соответствии со статьей 55 (п.1 и 2) дисциплинарного регламента УЕФА. На этом этапе не проводятся дисциплинарные разбирательства, дисциплинарное дело в отношении предполагаемого инцидента не открыто.

ПАОК по сумме двух матчей победил "Спартак" (3:2) и прошел в следующий раунд.

Все о Лиге чемпионов - здесь