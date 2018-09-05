УЕФА получил просьбу от ЦСКА о проведении матчей Лиги чемпионов в "Лужниках"

УЕФА подтвердил получение просьбы от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Лужники". Перед принятием окончательного решения инспекторы организации проверят эту арену.

- Мы можем подтвердить, что УЕФА получил просьбу от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на стадионе "Лужники", - цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы организации. - До принятия окончательного решения состоится инспекция стадиона.

ЦСКА выступит в группе G, где встретится с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень. В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

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