19:06 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА получил просьбу от ЦСКА о проведении матчей Лиги чемпионов в "Лужниках"

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УЕФА подтвердил получение просьбы от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Лужники". Перед принятием окончательного решения инспекторы организации проверят эту арену.

Мы можем подтвердить, что УЕФА получил просьбу от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на стадионе "Лужники", - цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы организации. - До принятия окончательного решения состоится инспекция стадиона.

ЦСКА выступит в группе G, где встретится с "Реалом""Ромой" и "Викторией" ПльзеньВ стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

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https://rsport.ria.ru/football/20180905/1141248625.html

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