УЕФА пока не комментирует нападение на российских журналистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не ответил на запрос "СЭ" относительно инцидента, который произошел перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2). Мы попросили УЕФА провести расследование случившегося - нападения на российских журналистов - и проинформировать нас о результатах.

Можно только предположить, что футбольным чиновникам нужно время для изучения вопроса - сбора данных от клубов и делегата матча. Никакой информации об открытии дисциплинарного дела в отношении ПАОК, чьи фанаты использовали лазерные указки, чтобы ослепить спартаковца Квинси Промеса, и разместили баннер политического характера, пока не поступало.

Напомним, что у входа в пресс-центр группа российских журналистов была атакована болельщиками ПАОК. В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов. (Александр БОБРОВ)