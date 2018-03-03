17:49 3 марта | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА пока не будет использовать систему ВАР на матчах Лиги чемпионов

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Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, что на матчах Лиги чемпионов пока не будет внедрена система ВАР. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил использовать видеоассистентов рефери.

- Признаюсь честно, УЕФА пока не готов к использованию ВАР в Лиге чемпионов. Мы должны оставаться реалистами, - приводит ТАСС слова Коллины. - Для начала нам нужно должным образом подготовить арбитров к работе с этой системой. Часть европейских арбитров имеет опыт работы с системой в своих национальных турнирах, остальные с ней просто не знакомы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5005842

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bvp

УЕФА - это коррупция, опять будут тащить тех, кого выгодно.

18:52 3 марта

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