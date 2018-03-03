УЕФА пока не будет использовать систему ВАР на матчах Лиги чемпионов

Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, что на матчах Лиги чемпионов пока не будет внедрена система ВАР. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) разрешил использовать видеоассистентов рефери.

- Признаюсь честно, УЕФА пока не готов к использованию ВАР в Лиге чемпионов. Мы должны оставаться реалистами, - приводит ТАСС слова Коллины. - Для начала нам нужно должным образом подготовить арбитров к работе с этой системой. Часть европейских арбитров имеет опыт работы с системой в своих национальных турнирах, остальные с ней просто не знакомы.