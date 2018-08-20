УЕФА подтвердил участие "Анжи" в Юношеской лиге

В УЕФА подтвердили, что "Анжи" выступит в Юношеской лиге в нынешнем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза. Махачкалинская команда примет участие в Пути национальных чемпионов.

Группы в Юношеской лиге УЕФА будут соответствовать группам основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, "Локомотив" и ЦСКА гарантированно примут участие в турнире. Кроме того в Юношеской лиге УЕФА существует путь представителей лиг ("Путь национальных чемпионов"), в котором "Анжи" примет участие как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет.

Ранее из-за финансовых проблем молодежный состав махачкалинского клуба отправился на матч 2-го тура молодежного первенства РПЛ на автобусе. Основную часть расходов по выступлению "Анжи" на себя берут УЕФА и спонсоры турнира, а команда домашние матчи проведет в Каспийске.

Юношеская лига УЕФА – турнир, проводимый для юношеских команд клубов (игроки до 19 лет), которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов (32 команды) и представителей 32 лучших лиг Союза европейских футбольных ассоциаций (по одному представителю от каждой страны – всего 32 команды). Впервые турнир провели в сезоне-2013/14.