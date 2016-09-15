УЕФА подтвердил проведение финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает официальный твиттер турнира. Единственным конкурентом столицы Украины был Мадрид. Киев уже принимал финал крупного турнира - на "Олимпийском" состоялся решающий матч чемпионата Европы-2012, в котором Испания победила Италию (4:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве впервые в истории.

Напомним, что финал текущего розыгрыша турнира пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум".