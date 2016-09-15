УЕФА подтвердил проведение финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает официальный твиттер турнира. Единственным конкурентом столицы Украины был Мадрид. Киев уже принимал финал крупного турнира - на "Олимпийском" состоялся решающий матч чемпионата Европы-2012, в котором Испания победила Италию (4:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве впервые в истории.
Напомним, что финал текущего розыгрыша турнира пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум".
The NSK Olympiyskyi stadium in Kyiv will host the 2018 #UCL final on 26 May! pic.twitter.com/zAhQUq0Wzq– Champions League (@ChampionsLeague) 15 сентября 2016 г.
Komendant1
Ну, нам - то это ничем не грозит. Нашим клубам до финала ЛЧ, как до луны пешком.
13:54
yamsan
хана туристам..через 2 года им долги возвращать надо будет.. все ляжет на злое голодное население.. классный финал будет.
13:49
serzheo
Ну да, а чего Порашеке заморачиваться, ярд МВФ выделил, распилят с УЕФ-ой, а в 18-м его уже не будет. Так что усе добре)))
13:46
Spinor
Мало в УЕФА проблем, надо ещё одну.
13:40
Slim Taller
Откуда такие дебилы вылазят?!
13:18