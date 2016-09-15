13:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА подтвердил проведение финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве

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Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает официальный твиттер турнира. Единственным конкурентом столицы Украины был Мадрид. Киев уже принимал финал крупного турнира - на "Олимпийском" состоялся решающий матч чемпионата Европы-2012, в котором Испания победила Италию (4:0). Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве впервые в истории.

Напомним, что финал текущего розыгрыша турнира пройдет в Кардиффе на стадионе "Миллениум". 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Komendant1

Ну, нам - то это ничем не грозит. Нашим клубам до финала ЛЧ, как до луны пешком.

13:54

yamsan

хана туристам..через 2 года им долги возвращать надо будет.. все ляжет на злое голодное население.. классный финал будет.

13:49

serzheo

Ну да, а чего Порашеке заморачиваться, ярд МВФ выделил, распилят с УЕФ-ой, а в 18-м его уже не будет. Так что усе добре)))

13:46

Spinor

Мало в УЕФА проблем, надо ещё одну.

13:40

Slim Taller

Откуда такие дебилы вылазят?!

13:18

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