21:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в ЛЧ выступят три клуба

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УЕФА официально подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба, информирует пресс-служба организации.

 
Успехи "Ростова", "Зенита" и "Краснодара" в этом сезоне помогли России увеличить представительство в еврокубках.У России будет три клуба в Лиге чемпионов!

По четыре команды в турнир делегируют Испания, Германия, Англия и Италия.

Франция и Россия, занимающие в рейтинге организации пятое и шестое места, отправят в Лигу чемпионов по три команды – по две в групповой турнир и по одной в 3-й отборочный раунд.

Седьмое место, которое теперь занимает Португалия, такой возможности не дает. Португальцы, а также Украина, Бельгия и Турция представят по одному клубу в групповой турнир и квалификацию.

Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер сыграют в основном турнире главного еврокубка. Обладателю бронзовых медалей, чтобы в него попасть, придется пройти два отборочных раунда.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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max1991cska1

удивительно

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