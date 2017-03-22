УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в ЛЧ выступят три клуба

УЕФА официально подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба, информирует пресс-служба организации.

По четыре команды в турнир делегируют Испания, Германия, Англия и Италия.

Франция и Россия, занимающие в рейтинге организации пятое и шестое места, отправят в Лигу чемпионов по три команды – по две в групповой турнир и по одной в 3-й отборочный раунд.

Седьмое место, которое теперь занимает Португалия, такой возможности не дает. Португальцы, а также Украина, Бельгия и Турция представят по одному клубу в групповой турнир и квалификацию.

Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер сыграют в основном турнире главного еврокубка. Обладателю бронзовых медалей, чтобы в него попасть, придется пройти два отборочных раунда.